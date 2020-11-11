В России впервые зарегистрировали более 400 смертей от COVID-19 за сутки

На данный момент об улучшении ситуации не идет и речи. Фото: pixabay.com

На данный момент об улучшении ситуации не идет и речи. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в России погибло 432 пациента с диагностированным коронавирусом, информирует оперативный штаб в среду, 11 ноября. Это новый антирекорд, предыдущий был зарегистрирован 4 ноября, когда скончались 389 человек за сутки.

Общее количество летальных случаев в России, таким образом, достигло 31 593. Наибольшее суточное число жертв зафиксировано в Петербурге (74 человека), в Москве (73), Ростовской (18) и Московской (15) областях, а также в Красноярском крае (15).

Также за сутки выявили 19,8 тысяч новых зараженных коронавирусной инфекцией. Нарастающим итогом на территории страны столкнулись с COVID-19 1 836 960 человек. Успешно выписаны из больниц по выздоровлению 1 369 357 пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Петербурге ужесточили ограничительные меры.