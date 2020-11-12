Мария Фурсова развивает велнес-индустрию и открывает новый центр в Санкт-Петербурге

Мария Фурсова развивает велнес-индустрию и открывает новый центр в Санкт-Петербурге. Вслед за салоном красоты «Chisla» бизнес-леди создает инновационный велнес-центр.

Всего 2 года назад Мария Фурсова открыла салон красоты премиум-класса в Питере с названием «Chisla». Гостей сразу привлекла роскошная архитектура в стиле Серебряного века, а также оборудование и косметика новейшего поколения. Это полноценный клуб, подобный светским салонам начала прошлого века: в CHISLA помимо бьюти-услуг проводятся интересные встречи, лекции, литературные вечера.

В сентябре 2020 года, через 2 года после открытия салона «Числа», открывается новый велнес-центр. В нем Мария Фурсова совместила древние индийские практики и инновационные японские технологии бьюти-индустрии.

В синергии с мастерами международного уровня по косметологии, различным видам массажа и аюрведы достигается максимальная польза красоте и здоровью женщин.

Ждем Вас в гости, милые и любимые наши девушки и мужчины!