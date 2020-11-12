Вынужденная «дистанционка» заставит петербургские вузы пересмотреть свои программы

Из-за того, что университеты и институты Петербурга приказом Минобрнауки РФ с 13 ноября отправят своих студентов на дистанционное обучение, им придется пересмотреть свои учебные программы. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

Сейчас более 90% городских вузов обучают студентов в смешанном формате, рассказал председатель комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрей Максимов. Это значит, что часть занятий проходит онлайн, а часть — техническая и естественно-научная подготовка, а также лабораторные работы — очно, но с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора.

«Все очень истосковались по нормальному образовательному процессу, но ситуация движется в сторону увеличения [числа заболевших]», — сказал Максимов.

В Петербурге Министерству науки и высшего образования РФ подчиняются 17 вузов. 12 министерств и ведомств являются учредителями других высших учебных заведений. Всего в нашем городе 43 государственных университетов и институтов.

По словам Максимова, вузы сейчас пересматривают свои учебные планы. При этом он отметил, что весной удалось накопить большой опыт: не секрет, что учебным заведениям пришлось обучать своих студентов в непростых условиях. Хорошим подспорьем для них станут курсы, размещенные на платформе дистанционного обучения и принадлежащие, в том числе СПбГУ, Политеху Петра, ИТМО и ЛЭТИ.

Напомним, Минобрнауки РФ распорядилось перевести подведомственные ему вузы Петербурга и Москвы на дистанционное обучение. Соответствующий приказ появился 11 ноября. Согласное документу, реализовывать образовательные программы с применением исключительно электронных технологий высшие учебные заведения начнут 13 ноября, а закончат лишь 6 февраля.