Собянин: в Москве на Новый год будет разрешено гулять по городу

В столице России запрет на новогодние праздники коснется только общественных массовых мероприятий. При этом жителям и гостям Москвы никто не будет запрещать праздновать Новый год на улице.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24». Кроме этого, градоначальник отметил, что в столице не планируют на совсем закрывать заведения общепита, а также власти города надеются, что принятых мер по сдерживанию коронавируса будет достаточно.

«Приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет, будем праздновать дома… Это семейный праздник, если большая семья, то надо праздновать дома. Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь», – заявил Сергей Собянин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что по словам мэра Москвы Сергея Собянина, новые решения по ограничениям в столице появятся через две недели.