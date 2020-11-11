Собянин заявил о том, когда появятся новые решения по ограничениям в Москве

Собянин заявил о том, когда появятся новые решения по ограничениям в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в ближайшие 2-3 недели власти столицы будут наблюдать за обстановкой с коронавирусом в городе, а также следить за выполнением и эффективностью уже принятых ограничений. После этого появятся новые решения по антикоронавирусным мерам.

Об этом градоначальник столицы Сергей Собянин рассказал в ходе форума «Сильные идеи для нового времени», сообщает ТАСС.

«Исходя уже из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, (будем) принимать уже какие-то решения», – добавил Сергей Собянин.

Кроме этого, мэр Москвы отметил, что надежда на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе есть. При этом, Сергей Собянин указал на опыт Европы, где резкие ограничения не приносят своих результатов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, в каких регионах превышены показатели распространения Covid-19.

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