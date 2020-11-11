Голикова назвала регионы, где превышены показатели распространения COVID-19

Превышение показателя распространения коронавируса наблюдается в 35 российских регионах, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Слова Голиковой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы. По ее словам, показатель, который власти измеряют как статистический показатель распространения COVID-19, в настоящее время превышен в 35 субъектах страны.

Самые высокие показатели зафиксированы в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае, Магаданской области, республиках Тыва и Калмыкия.

Голикова добавила, что в стране 31% заражений коронавирусной инфекцией являются бессимптомными. Это более 1237 случаев на сто тысяч населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве появились гробы с прозрачными крышками для жертв COVID-19. Стеклянная крышка является промежуточной, она герметично монтируется в дополнение к основной.