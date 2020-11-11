В Москве появились гробы с прозрачными крышками для жертв COVID-19

Умерших от коронавируса в Москве теперь будут хоронить в гробах с прозрачными стеклянными крышками, чтобы близкие жертв болезни могли попрощаться с ними, не подвергая опасности свою жизнь.

Стеклянная крышка является промежуточной, она герметичной монтируется в дополнение к основной, рассказа руководитель ГБУ «Ритуал» Артем Екимов в беседе с ТАСС в среду, 11 ноября. Таким образом, во время похорон удастся сохранить их традиционный формат и соблюдение всех норм санитарной безопасности.

Отметим, что на сегодняшний день на кладбищах и в прощальных залах столицы по-прежнему является обязательным ношение средств индивидуальной защиты, а также соблюдение социальной дистанции. Также близким усопших предлагается бесплатная услуга дистанционного прощания.