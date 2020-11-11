В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 74 смерти от коронавируса

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 74 смерти от коронавируса
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Северной столице продолжают регистрировать летальные исходы от коронавирусной инфекции нового типа. Статистика смертности от COVID-19 только растет.

Согласно данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки в городе на Неве подтвердили 74 случая смерти от болезней, вызванных коронавирусом. Об этом стало известно в среду, 11 ноября.

Всего за время пандемии в Петербурге от коронавируса погибли 4317 местных жителей. В России число выявленных смертей за сутки составляет 432. А общее число жертв COVID-19 в стране достигло 31 тыс. 593.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал, когда у россиян появится коллективный иммунитет к COVID-19. После того, как такая прослойка сформируется, то заболеваемость пойдет на убыль.

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