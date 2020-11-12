Социальную поддержку получили более 2 млн петербуржцев в условиях пандемии

Уровень социальной поддержки горожанам в период пандемии коронавируса предоставляется 81 льготной категории.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, социальные выплаты жителям города расширены по некоторым категориям. На реализацию данных мер в 2020 году из бюджета Северной столицы было выделено 68,8 млрд рублей.

Большинство средств направлено на поддержку многодетных семей, – более 20 млрд рублей. Единовременные выплаты на детей в возрасте от 0 до 3 лет получили более 280 тысяч петербуржцев на общую сумму 3,2 млрд рублей.

Кроме этого, осуществлено более 950 тыс. единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет на общую сумму 9,8 млрд рублей и более 49 тыс. ежемесячных выплат семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, на общую сумму 873,9 млн рублей.

«В условиях жесткой экономии бюджетных средств, вызванной пандемией COVID-19, уровень социальной поддержки петербуржцев из средств городского бюджета не только не сокращен, но и по некоторым позициям увеличен», – сообщил Олег Эргашев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге власти подготовили варианты пропускного режима из-за коронавируса.