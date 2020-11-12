Власти Петербурга опровергли слухи о введении пропускного режима

Город технически готов к введению пропускной системы, однако её не собираются реализовывать. Фото: pixabay.com

Город технически готов к введению пропускной системы, однако её не собираются реализовывать. Фото: pixabay.com

В петербургских СМИ активно распространялась информация о возможном введении пропускной системы в Северной столице, аналогичной той, что действовала в Москве весной 2020 года, во время первой вспышки пандемии COVID-19.

Отмечалось, что власти разрабатывают различные варианты введения системы пропусков в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. В четверг, 12 ноября, в Комитете по информатизации и связи заявили, что не ведут разработку документа, ограничивающего передвижение граждан по городу, передает Piter.TV.

В ведомстве добавили, что весной вариант введения пропускного режима действительно рассматривался как возможный и для этого были подготовлены все необходимые технические условия, прошедшие экспертизу. Полномочия на установление пропускной системы принадлежат губернатору Петербурга и другим профильным ведомствам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда, по мнению Беглова, ситуацию с COVID-19 в городе можно будет назвать критичной.