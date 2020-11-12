Беглов освободил Миненко от обязанностей главы Горизбиркома

В Петербурге ушел в отставку председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко. Постановление о его отставке подписал губернатор города Александр Беглов.

Об этом стало известно в четверг, 12 ноября. Документ опубликован на сайте Смольного.

В тексте говорится, что Виктор Миненко освобождается от обязанностей члена Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса по личному заявлению. Контроль за выполнением постановления возложили на вице-губернатора Александра Бельского.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главу горизбиркома Петербурга Беглов наградил орденом Почета. На награждении Александр Беглов также отметил работу главы местного горизбиркома, назвав труд Виктора Миненко «чистым и открытым».

Напомним, в конце сентября Центризбирком признал работу петербургского избиркома неудовлетворительной. Кроме этого, было выражено недоверие Виктору Миненко.