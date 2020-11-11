Главу горизбиркома Петербурга Беглов наградил орденом Почета

Главу горизбиркома Петербурга Беглов наградил орденом Почета
Глава Горизбиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко. Фото: Санкт-Петербургская ИК

В Северной столице в среду, 11 ноября, Виктор Миненко был награжден орденом Почета. Церемонию вручения провел губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщили в аппарате горизбиркома.

Поручение о награде было поручено лично президентом России Владимиром Путиным «за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность».

На награждении Александр Беглов также отметил работу главы местного горизбиркома, назвав труд Виктора Миненко «чистым и открытым».

«Работа Санкт-Петербургской избирательной комиссии во главе с ее председателем является профессиональной, чистой и открытой», – заявил Александр Беглов.

Напомним, 30 сентября Центризбирком признал работу петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной. Кроме этого, было выражено недоверие Виктору Миненко. Причиной стало «уклонение от возобновления действий по проведению дополнительных выборов депутатов заксобрания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что горизбирком Петербурга утвердил изменение границ четырех округов.

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