Горизбирком Петербурга утвердил изменение границ четырех округов

В Северной столице решили изменить границы четырех одномандатных округов, поскольку в двух из них число избирателей превысило 20%-й порог от нормы.

Такое решение во вторник, 27 октября, было принято на заседании городской избирательной комиссии. Изменение границ четырех округов поддержали 14 членов избиркома, документ перенаправят на утверждение в Законодательное собрание Петербурга.

Подразумевается, что к избирательному округу №1, куда входят МО «Дворцовый округ», «Адмиралтейский округ», № 78, «Сенной округ», «Коломна», «Екатерингофский», «Семеновский», «Измайловское» и часть территории «Литейного», будет присоединено также МО «Морские ворота», которое сейчас принадлежит округу №16.

Избирательный округ №23, где избирателей, наоборот, стало слишком много, лишится части территории МО №54, её передадут округу №15, в который сейчас входят «Малая Охта», «Невская застава», «Волковское», № 72 и часть территории № 75.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центризбирком выразил недоверие председателю петербургской избирательной комиссии.