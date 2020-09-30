ЦИК выразил недоверие главе петербургского избиркома

ЦИК выразил недоверие главе петербургского избиркома
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото: cikrf.ru

Работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга признали неудовлетворительной.

Об этом в среду, 30 сентября. Заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Как отмечает АБН, главе избиркома Петербурга выразили недоверие.

«Третий неуд. Выразить недоверие председателю санкт-петербургской избирательной комиссии Виктору Александровичу Миненко», — заключила Памфилова.

Как писала gazeta.spb.ru, еще в прошлом году после муниципальных выборов в Северной столице глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что по их результатам «будут сделаны серьезные выводы». Тогда по итогам муниципальных выборов в Петербурге было выявлено множество нарушений. При этом на Северную столицу пришлось 77% исковых заявлений, которые были связаны с муниципальными выборами в стране.

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