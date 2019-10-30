Памфилова пообещала «серьезные выводы» по выборам в Петербурге

После муниципальных выборов в Петербурге будут сделаны серьезные выводы. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Озвучить решение Центризбирком намерен в декабре. Работа над вопросом продолжается. Делать выводы на данном этапе преждевременно, так как решения должны «приводить к результату, а не к пиару», подчеркнула Памфилова.

«Ещё раз скажу: не потому, что мы не готовы к каким-то решительным действиям, решительные действия должны быть умными», — приводит слова главы ЦИК «РИА Новости».

В декабре ЦИК намерен озвучить «серьезные выводы» и предложить систему действий, направленную на оздоровление избирательных комиссий Петербурга.

Напомним, по итогам муниципальных выборов в Петербурге было выявлено множество нарушений, на город пришлось 77% исковых заявлений, связанных с муниципальными выборами в России. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в Петербурге должна быть проведена кардинальная реформа избирательной системы.