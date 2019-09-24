Памфилова о выборах в Петербурге: ЦИК приходилось вмешиваться на всех этапах

В ответ на сложившуюся в этом году ситуацию на муниципальных выборах Петербурга ЦИК подготовил ряд предложений по преобразованию системы.

Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «Российской газете». По её словам, свыше 85% ресурсов Центризбиркома было направлено на участие в петербургской кампании, хотя законодательно это не входит в первостепенные задачи ЦИК.

Однако специалисты ЦИК были вынуждены присутствовать на всех этапах выборов. Памфилова отметила, что схожая ситуация наблюдалась в Северной столице 25 лет назад.

На данный момент правоохранительные органы никак не отреагировали на сложившуюся ситуацию и многочисленные нарушения, информацию о которых ЦИК неоднократно отправлял.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о разбирательствах в МО «Озеро Долгое», куда Центризбирком прислал спецгруппу.