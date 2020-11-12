Американские ученые создали вакцину, которая поможет похудеть

В США разработали вакцину, которая доказала эффективность в борьбе с лишним весом. Ученые утверждают, что с помощью препарата человечество забудет о жестоких диетах.

Препарат направлен на то, чтобы поменять вкусовые предпочтения и наладить обмен веществ в организме. Сейчас специалисты проводят первые клинические испытания вакцины.

Для участия в исследовании были приглашены 60 добровольцев с лишним весом и различной степенью ожирения. Их поделили на две группы: часть из них принимали плацебо, а другие — разработанное лекарство.

Оказалось, что длительность действия одной инъекции составляет 60 дней. В итоге, первая группа, принимающая плацебо, в среднем сбросила около 30 гр, а вторая похудела на 1,8 кг.

По словам специалистов, после доработки препарат станет еще действеннее.

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