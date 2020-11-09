Диетолог рассказала, какие продукты стоит исключить из меню во время простуды

Общее количество соли в ежедневном меню не должно превышать 3-5 граммов. Фото: pixabay.com

Общее количество соли в ежедневном меню не должно превышать 3-5 граммов. Фото: pixabay.com

Диетолог Юлия Хохолкова объяснила, что распространенная привычка «заедать» простуду негативно влияет на иммунитет. Во время болезни лучше воздержаться от разнообразия вредной еды.

Эксперт подчеркнула, что употребление фастфуда и других вредных продуктов мешает иммунитету подавлять воспалительные процессы в организме. Из-за высокого содержания соли и сахара фастфуд провоцирует отечность и дополнительные очаги воспаления, а также рост патогенной микрофлоры объяснила диетолог телеканалу «Санкт-Петербург».

Помимо соли и сахара, исключить полезно и «молочку». При этом важно понимать, что вышеперечисленные продукты содержатся во множестве блюд. К примеру, большую часть суточного потребления соли и сахара человек получает не в чистом виде, а в составе еды, кажущейся безобидной.

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