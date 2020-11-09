Названа диета, которая поможет продлить жизнь до 100 лет

Продолжительность жизни зависит от режима питания, которого придерживается человек. Врач Юлия Юсипова раскрыла правила составления рациона для долголетия.

Специалист советует соблюдать средиземноморскую диету. Исследования показывают, что при таком рационе уменьшается количество воспалений в организме.

Как сообщила «Комсомольская правда», эксперт по антивозрастной медицине рассказала, что в меню диеты делается упор на разноцветные овощи, фрукты и правильные жиры. Также можно включить в рацион рыбу, птицу, а красное мясо — минимизировать. Из молочной продукции разрешается есть старые сыры или сыры с минимальным содержанием лактозы. Сладости специалист советует заменить на цельнозерновые продукты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диета 1985 года помогла британке сбросить 68 килограммов.