В Роспотребнадзоре назвали условие замедления распространения коронавируса

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал при каком условии распространение коронавируса может замедлиться.

По его словам, темпы распространения новой коронавирусной инфекции замедлятся при формировании коллективного иммунитета у трети населения, пишет ТАСС.

Сейчас наблюдается рост заболеваемости, его продолжительность зависит от соблюдения населением профилактических мер. Фаза стабилизации также займет некоторое время.

Горелов отметил, что замедление темпов распространения коронавируса произойдет при формировании коллективного иммунитета у трети населения. Кроме того, на это повлияет поствакцинальный иммунитет.

По последним данным, всего в России с начала пандемии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1 858 568 человек, при этом выздоровело 1 388 168 пациентов, умерли 32 032 человек.

Напомним, как анее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы Ярослав Нилов убежден, что некоторые россияне не носят средства индивидуальной защиты, так как у них нет на них средств. Поэтому, считает он, нужно сделать так, чтобы маски и перчатки стали доступнее для всех.