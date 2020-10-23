Депутат Госдумы рассказал, как заставить россиян носить маски и перчатки

Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Он убежден, что нужно сделать средства индивидуальной защиты доступнее.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов убежден, что некоторые россияне не носят средства индивидуальной защиты, так как у них нет на них средств. Поэтому, считает он, нужно сделать так, чтобы маски и перчатки стали доступнее для всех. Ими можно было бы обеспечивать бесплатно благодаря магазинам, кафе, спортзалам и другим местам.

Нилов также добавил, что не лишней будет социальная реклама о необходимо мыть рук и соблюдения других мер предосторожности. Чтобы воздействовать на пенсионеров, депутат предложил пустить ролики о коронавирусе на популярных ТВ-каналах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые нашли связь между вакциной против коронавируса и заражением ВИЧ. Разработчики лекарства, однако, считают, что отказываться от вектора Ad5 не стоит, так как именно он обеспечивает эффективный иммунный ответ против клеток коронавируса.