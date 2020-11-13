В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 40 тысяч человек

Наряду с нововведениями обязательными остаются базовые правила борьбы с коронавирусом: ношение средств и защиты и соблюдение социальной дистанции. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Наряду с нововведениями обязательными остаются базовые правила борьбы с коронавирусом: ношение средств и защиты и соблюдение социальной дистанции. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За прошедшие сутки в городе обследовали 40 187 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 13 ноября. Как сообщили в оперштабе, под меднаблюдением находится 3 376 человек. Из них 74 — в обсерваторе, 2 005 — контактные, 1 297 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 1 375 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 767 петербургских волонтеров. Поступило 1 344 заявки, 1 233 — выполнены, остальные в работе.

Горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России несколько дней подряд выявляли рекордное число смертей от коронавируса.