Команда женского «Зенита» не примет участия в финале первенства России из-за вспышки коронавируса

Финал первенства России в Крымске пройдет без женской футбольной команды «Зенита». Такое решение было принято из-за вспышки коронавируса у игроков.

По итогам регулярного тестирования молодежной команды были выявлены положительные результаты теста на коронавирус у двух игроков, а также одного члена тренерского штаба, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Также отмечается, что зараженные изолированы и находятся под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В ближайшее время им сделают повторные тесты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Минздрав России разрешил привлекать студентов к работе по взятию тестов на коронавирус у больных, которые находятся на домашнем лечении. Речь идет только о студентах медицинских вузов после третьего курса.