В России разрешили привлекать студентов к тестированию на COVID-19

Речь идет только о студентах медицинских вузов после третьего курса. Фото: pixabay.com

Речь идет только о студентах медицинских вузов после третьего курса. Фото: pixabay.com

Минздрав России разрешил привлекать студентов к работе по взятию тестов на коронавирус у больных, которые находятся на домашнем лечении.

Речь идет только о студентах медицинских вузов после третьего курса. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В приказе говорится, что теперь к оказанию медицинской помощи допускается привлечение студентов, которые освоили образовательную программу высшего медицинского образования в объеме трех курсов и более.

Кроме того, министерство рекомендовало регионам организовать оказание медицинской помощи на дому «с применением телемедицинских технологий». Такую помощь будут оказывать только пациентам подтвержденным COVID-19, внебольничной пневмонией, ОРВИ или гриппом, состояние которых позволяет находиться дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Медведев предложил внести вакцины против COVID-19 в перечень жизненно важных лекарств.