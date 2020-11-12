Медведев предложил внести вакцины против COVID-19 в перечень жизненно важных лекарств

Медведев предложил внести вакцины против COVID-19 в перечень жизненно важных лекарств
Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости включить вакцины против коронавирусной инфекции в перечень жизненно необходимых препаратов.

Об этом зампред Совбеза РФ заявил в четверг, 12 ноября, в ходе совещания, посвященного вопросу производства вакцин от COVID-19 и их внедрению в массовое использование. Медведев считает, что такой подход позволит избежать завышенной отпускной стоимости препаратов. Кроме того, политик предложил включить вакцинацию против COVID-19 в национальный календарь прививок.

Напомним, что одна из первых российских разработок, вакцина «Спутник V» показала себя эффективной на 92%. Массовую вакцинацию населения панируют запустить уже в начале следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская компания разработала новую тест-систему, которая быстро и эффективно выявляет суммарные антитела к SARS-CoV-2.

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