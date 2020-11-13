Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием ребенка на Бабушкина

Автомобиль наехал на малыша, который катался по проезжей части.

В Невском районе сегодня, 13 ноября, произошла серьезная авария с участием ребенка. Об этом сообщили сначала очевидцы в социальной сети «Вконтакте», а затем в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Бабушкина – там ребенок по непонятной причине находился на проезжей части на велосипеде. Водитель наехал на малыша, что стало причиной госпитализации юного горожанина.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что за рулем «Форда» сидел мужчина 39 лет. Они проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге предъявлено обвинение педофилу, жертвой которого стал школьник.