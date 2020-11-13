В Петербурге предъявлено обвинение педофилу, жертвой которого стал школьник

В Петербурге местного жителя изобличили в развращении школьника. Мужчине предъявили обвинение.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. В отношении 43-летнего мужчины возбудили уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий он был изобличен и задержан.

Как сообщили в СУ СК РФ по городу, мужчине предъявлено обвинение в преступлении. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По данным следствия, обвиняемый с января 2019 года по апрель текущего года неоднократно совершал в отношении 14-летнего мальчика развратные действия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что о развращении петербургского школьника рассказала его мать. Женщина обратилась в полицию после инцидента в парадной жилого дома.