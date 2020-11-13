Развратителя сына домохозяйки поймали на Ленской улице

В Петербурге мужчина развращал несовершеннолетнего жителя. Подозреваемого в преступлении задержали.

Во вторник, 10 ноября, в отдел полиции обратилась 36-летняя домохозяйка. Она рассказала, что 26 октября в парадной дома на проспекте Косыгина неизвестный совершал развратные действия сексуального характера в отношении ее 14-летнего сына.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина также добавила, что злоумышленник также приставал к ребенку до 4 ноября в разных местах города.

В четверг, 11 ноября, в одном из домов по улице Ленская полицейские поймали подозреваемого. Им казался безработный 43-летний мужчина.

В полиции также отметили, что семья неблагополучная, состоит на учете. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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