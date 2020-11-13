В Москве неизвестный избил бойца ММА Сергея Харитонова

Российского бойца смешанных единоборств в тяжелом весе Сергея Харитонова доставили в больницу после нападения.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на команду Харитонова, на бойца напал неизвестный с кастетом. Причиной драки, где пострадал спортсмен, стал бытовой конфликт. Мужчины обсуждали вопрос финансового долга.
На данный момент Сергей Харитонов госпитализирован в больницу с травмами. Ему оказывают помощь. Степень повреждений устанавливается.
Напомним, 8 ноября спортсмен нокаутировал британца Олии Томпсона в Дубае. Бой проходил в рамках турнира PaRUS Fight Championship.
Всего в карьере бойца 32 победы в смешанных единоборствах и 8 поражений.
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