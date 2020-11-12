Футболист «Зенита» Ловрен высказался о безумном расписании игр

Футболист «Зенита» Ловрен высказался о безумном расписании игр
Деян Ловрен. Фото: ФК "Зенит"

Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен поддержал слова полузащитника мадридского «Реала» Тони Кросса о том, что футболисты являются марионетками ФИФА и УЕФА.

В своем Twitter-аккаунте игрок сине-бело-голубых отметил, что неправильное составление расписаний игр вызывает большое количество травм у игроков.

«Люди удивляются, откуда так много травм. Всё просто. Матчей слишком много, восстанавливаться невозможно, этот год странный из-за коронавируса. Ни полноценного отдыха (у меня был отпуск восемь дней), ни полноценной предсезонной подготовки, а после этого безумное расписание», – рассказал Деян Ловрен.

Кроме этого, футболист добавил, что об этом говорят многие тренеры и футболисты, но никто не решает данную проблему.

Напомним, ранее Тони Кросс назвал футболистов марионетками в руках федераций футбола. По его мнению, именно они решают, как и где играть футболистам, что зачастую идет в ущерб самим игрокам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сборная России сыграет с Молдавией 12 ноября ослабленным составом.

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