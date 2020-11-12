Сборная России сыграет с Молдавией ослабленным составом 12 ноября

Сборная России по футболу имеет ряд проблем перед началом ноябрьской серии матчей. Товарищеский поединок с Молдавией 12 ноября покажет в каких кондициях команда подойдет к играм в Лиге наций.

Как сообщает Nevasport, состав сборной России на матч против Молдавии может быть абсолютно непредсказуемым. Команда имеет ряд кадровых потерь, которые главному тренеру Станиславу Черчесову придется восполнить.

По версии издания, в воротах против Молдавии выйдет Матвей Сафонов, место в обороне займут – Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Георгий Джикия и Марио Фернандес. Линия полузащиты будет выглядеть следующим образом: Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Андрей Мостовой, Далер Кузяев, а на острие атаки – Александр Соболев.

Напомним, что матч пройдет 12 ноября в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Зимбру» в Молдавии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Черчесов рассказал, кто заменит Дзюбу в ближайших матчах.