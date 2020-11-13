Водитель каршеринга влетел в забор на Маршала Казакова при странных обстоятельствах

В Северной столице произошло ДТП с участием водителя арендованного автомобиля. Машина влетела в забор, при этом непонятно, что делает второй каршеринг на месте проишествия.
Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети в «ВКонтакте». По словам местных жителей, автомобиль врезался в забор на проспекте Маршала Казакова.
Отметим, что иномарка «Яндекс.Драйва» получила незначительные повреждения, а само ограждение оказалось изрядно помятым после столкновения.
Кроме этого, на месте проишествия находится второй автомобиль компании «Яндекс». Как утверждают местные жители, он приехал на помощь пострадавшему водителю в ДТП.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейские выясняют обстоятельства аварии с участием ребенка на Бабушкина.
По предварительной информации, автомобиль наехал на ребенка, который катался по проезжей части.