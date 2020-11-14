В Петербурге рассказали, почему нельзя стирать медицинские маски

Медицинские маски для защиты от коронавирусной инфекции не стоит подвергать стирки и глажке. Данные процедуры портят их защитные свойства.
Об этом рассказал главный специалист-отоларинголог ФМБА России Яков Накатис в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам врача, проглаживание маски утюгом портит ее состав, а именно делает более дырявой и свободной, что сильно вредит защитным свойствам. Происходит это из-за того, что ворсинки маски расступаются от температуры.
Кроме этого, Яков Накатис отметил, что многоразовые маски после стирки не стоит гладить, достаточно просто высушить.
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