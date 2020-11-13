Мурашко: здравоохранение испытывает высокую нагрузку из-за Covid-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о напряженной ситуации в России из-за распространения коронавирусной инфекции. О том, что система здравоохранения испытывает крайне высокую нагрузку, глава Минздрава рассказал в интервью для «Россия-1».

По словам Михаила Мурашко, на данный момент в стране около 75% больных с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении, а остальные 25% – госпитализированы в стационары.

Кроме этого, в больницах России всего 18-19% койко-мест остались свободными. В более чем 30 регионах медицинские учреждения для коронавирусных больных забиты на 90%.

Наибольшую настороженность, как утверждает глава Минздрава, вызывают Сибирский федеральный округ и несколько регионов Дальневосточного округа.

Отмечается, что для улучшения обстановки государство направило часть средств на амбулаторно-поликлинический этап.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве за прошедшие сутки скончались от коронавируса 69 пациентов.