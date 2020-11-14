Адвокат рассказал о состоянии избитого в Москве бойца MMA Харитонова

Бойца ММА Сергея Харитонова избили в Москве. Это произошло в Лужниках.

По словам его адвоката, боец ММА Харитонов находится в «очень плохом состоянии».

Он отметил, что будет написано заявление в правоохранительные органы.

«Сейчас мы находимся в больнице, где врачи устанавливают степень тяжести причиненного вреда здоровью… Мы собираемся написать заявление, а дальше как правоохранительные органы примут решение», — написал адвокат Александр Кравцов на свой странице в Instagram.

По его словам, у спортсмена может быть сотрясение мозга, а также имеются ушибы и есть гематома на лице.

Ранее Telegram-канал «112» опубликовал видео драки между Харитоновым и другим известным российским бойцом ММА — Адамом Яндиевым.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Хамзат Чимаев, которого уже прозвали Новым Хабибом, нокаутировал Мишерта всего одним и единственным ударом в голову. Бой продлился всего 17 секунд.