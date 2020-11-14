Вирусолог назвал людей, наиболее подверженных тяжелой форме коронавируса

Вирусолог назвал людей, наиболее подверженных тяжелой форме коронавируса
С начала пандемии в России число заболевших коронавирусом выросло до 1 880 551. Фото: pixabay.com

Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал, что люди, страдающие нарушением системы кровообращения или иммунной системы, переносят коронавирус в более тяжелой форме.

«Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает»,— уверен вирусолог.

При этом он отметил, что больные с тяжелой формой коронавируса представляют наибольшую угрозу, потому что вероятность заразиться от них больше, сообщает «Парламентская газета».

С начала пандемии в России число заболевших коронавирусом выросло до 1 880 551.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков сообщил об опасности заболевания и призвал россиян молчать из-за коронавирусной инфекции. По словам Евгения Тимакова, заразиться коронавирусом легче всего через частицы, которые вируса, которые попадают в общественное пространство.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 вирусолог коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вирусолог назвал людей, наиболее подверженных тяжелой форме коронавируса
Адвокат рассказал о состоянии избитого в Москве бойца MMA Харитонова
Познер ответил на оскорбления от депутата Госдумы
Из Петербурга в Великий Устюг запустят туристические поезда
Жителям России рассказали, почему стоит молчать из-за коронавируса
Легкоатлет Усэйн Болт считает, что Криштиану Роналду превосходит его в беге
В Петербурге рассказали, почему нельзя стирать медицинские маски
В США рекорд по Covid-19: почти 155 тысяч новых случаев за сутки