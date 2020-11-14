Жителям России рассказали, почему стоит молчать из-за коронавируса

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков сообщил об опасности заболевания и призвал россиян молчать из-за коронавирусной инфекции. Об этом эксперт рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам Евгения Тимакова, заразиться коронавирусом легче всего через частицы, которые вируса, которые попадают в общественное пространство. Их люди обычно выделяют при дыхании и разговорах.

«Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка. Говорить желательно в маске», – заявил Евгений Тимаков.

Также специалист отметил, что не стоит вступать в контакт с теми, кто находится в общественных местах без маски. Разговор с ними может обернуться заражением, даже при условии соблюдения всех необходимых защитных мер.

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