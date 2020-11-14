Число жертв коронавируса в мире превысило 1,3 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 1,3 млн
Сейчас наблюдается рост заболеваемости. Фото: Pixabay

Число жертв коронавируса нового типа в мире преодолело отметку в 1 млн 300 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По его данным, число жертв коронавируса в мире достигло 1 301 054. Вылечились от инфекции 34 394 784 пациента. Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано 53 284 867 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В России число зараженных достигло 1 880 551 человек, выздоровело 1 406 903 пациентов, умерли 32 443 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус продолжает набирать обороты. За прошедшие сутки в городе умер 61 пациент с положительным тестом на Covid-19. Город остался на втором месте по количеству летальных случаев.

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