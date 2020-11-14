Боец UFC Адам Яндиев задолжал Сергею Харитонову 2 миллиона рублей

В Москве произошёл конфликт между экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым и бойцом Bellator Сергеем Харитоновым. Спор закончился дракой.

Причиной конфликта стала финансовая задолженность.

Как сообщает «Матч ТВ», Адам Яндиев задолжал Сергею Харитонову 2 миллиона рублей.

В Лужниках произошла драка между Харитоновым и другим известным российским бойцом ММА — Адамом Яндиевым. Оба попали в больницу с разными травмами. У Харитонова есть подозрение на сотрясение мозга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бойца ММА Сергея Харитонова избили в Москве. Это произошло в Лужниках. По словам его адвоката, боец ММА Харитонов находится в «очень плохом состоянии».