В Красногвардейском районе появятся спортивные площадки для инвалидов

Беглов отметил, что площадки нужны для реабилитации людей с ограниченными возможностями.

В Красногвардейском районе собираются оборудовать спортивные площадки для подопечных Центра социальной реабилитации инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов сегодня, 14 ноября, посетил Центр. Во время визита он передал учреждению мобильный облучатель-рециркулятор воздуха. Глава города отметил, что участок рядом с центром включен в Адресную программу регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год.

Там появится площадки для игры в футбол, баскетбол и минигольф.

«Реабилитация людей с инвалидностью – не только медицинская, но и социальная, очень важна. Нужно интегрировать их в общество, привить умения и навыки, в том числе бытовые»,

– объяснил Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов освободил Миненко от обязанностей главы Горизбиркома.