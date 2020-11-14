Петербуржцы смогут получать консультации врачей по видеосвязи

В Северной столице, 14 ноября, все поликлиники города перешли на систему телемедицины. Врачи смогут оказывать помощь пациентам онлайн.

Как сообщает комитет по здравоохранению Петербурга, медики смогут не только оказывать консультации, но и следить за состоянием здоровья пациентов. Осуществляться это будет с помощью аудио и видеосвязи.

Отмечается, для получения помощи жителям Северной столицы нужно будет зарегистрироваться на портале «Здоровье петербуржца», предварительно получив авторизацию на портале Госуслуг.

«Упор будет сделан как на консультации больных коронавирусом, так и на консультации больных хроническими заболеваниями, которым рекомендован режим самоизоляции», – сообщили в Смольном.

На данный момент комитете по здравоохранению прорабатывают вопросы организации и оснащения рабочих мест для врачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки.