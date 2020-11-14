В Петербурге новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 1852 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе 14 ноября.

Этот результат является очередным антирекордом. С начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 79 760 случая заражения коронавирусом.

За сутки в городе зафиксировано 64 летальных исходов. Число жертв коронавируса за период наблюдений достигло 4510. За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 41645 человек.

На карантине находится 3256 человек. Из них 80 – в обсерваторе, 1163 — на самоизоляции, 2013 человек – контактные,

С начала пандемии в России выявлено 1 903 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 834 летальных исхода, выздоровели 1 425 529 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус продолжает набирать обороты. За прошедшие сутки в городе умер 61 пациент с положительным тестом на Covid-19. Город остался на втором месте по количеству летальных случаев.