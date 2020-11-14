Возбуждено уголовное дело в отношении бойца Яндиева после драки с Харитоновым  

Возбуждено уголовное дело в отношении бойца Яндиева после драки с Харитоновым  
Адам Яндиев. Фото: instagram.com/adam_yandiev_boroda/

В Москве правоохранительные органы возбудили два уголовных дела в отношении бойца Яндиева за драку с спортсменом ММА Сергеем Харитоновым.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. Отмечается, что дело в отношении участника Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева заведено по статье 115, – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Напомним, что драка между спортсменами произошла накануне, 13 ноября, в «Лужниках». Причиной конфликта стала финансовая задолженность. Адам Яндиев вступил в драку с Сергеем Харитоновым за то, что не отдал долг второму в размере 2 млн рублей.

Оба спортсмена были госпитализированы с различными травмами. У Харитонова есть подозрение на сотрясение мозга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что адвокат Харитонова рассказал о состоянии бойца после госпитализации.

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