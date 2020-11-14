75 пациентов скончались от Covid-19 в Москве за сутки

75 пациентов скончались от Covid-19 в Москве за сутки
Коронавирус в Москве. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В столице России статистику летальных исходов от коронавирусной инфекции пополнили еще 75 пациентов за прошедшие сутки. Общее число умерших приблизилось к 8 тысячам.

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции в субботу, 14 ноября, за весь период пандемии коронавирус унес жизни 7 787 пациентов.

Отметим, что накануне, 13 ноября, количество летальных исходов за сутки было зафиксировано немного меньше. 69 человек не справились с инфекцией.

Кроме этого, Москва продолжает сохранять первую строчку по суточному приросту больных. За весь период пандемии в столице России выявлено более 500 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в мире за прошедшие сутки было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. Наличие инфекции подтвердили более чем у 657 тыс. человек.

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