В России рассказали, как не попасть в «серую зону» при сдаче теста на Covid-19

В России рассказали, как не попасть в «серую зону» при сдаче теста на Covid-19
Пациентам советуют не есть перед тестом на коронавирус. Фото: pixabay.com

Тест на коронавирусную инфекцию может показать не только положительный или отрицательный результат, но и вовсе оставить врачей и пациента под сомнением. Сомнительный результат, который не подходит под привычные категории, называется «серой зоной». Российский врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, как избежать этого, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, есть соответствующие рекомендации. Например, при попадании в «серую зону» пациенту стоит сделать диагностику в динамике, оценку клинической картины и использование второго метода диагностики.

Кроме этого, Георгий Викулов считает, что сомнительный результат может быть в случае неправильной подготовки к тесту на коронавирус. К частым ошибкам врач отнес прием пищи пациентами перед проведением анализа. Стоит сдавать пробы на инфекцию натощак.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиян предупредили об осложнениях на сердце после Covid-19.

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