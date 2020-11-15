В России зафиксировали 22 572 новых случая коронавируса

В России второй день подряд выявлено более 22 тыс. заразившихся коронавирусом.

За последние сутки в стране выявлено 22 572 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки в стране выписаны 14 456 человек после выздоровления, скончались 352 пациента с коронавирусом.

Больше всего зараженных выявлено в Москве, Петербурге и Московской области.

С начала пандемии в России зарегистрировано 1 925 825 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,2%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по состоянию на 10:00 15 ноября в Северной столице обследовали на коронавирусную инфекцию 36 069 человек, о чем информирует городской оперативный штаб. При этом на карантине остается 2 658 человек, из которых 72 находятся в обсерваторе, 858 соблюдают двухнедельную самоизоляцию в домашних условиях