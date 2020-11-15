Петербуржцев предупредили о гололедице на дорогах

Петербуржцев предупредили о гололедице на дорогах
Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В первый рабочий день недели петербуржцев ожидает гололедица на дорогах.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 16 ноября, в Петербурге ожидается облачная погода. Осадков не прогнозируется.

Днем температура воздуха прогреется до плюс три градуса днем. В ночное время суток ожидаются заморозки и минус два градуса. Ночью и днем на дорогах будет гололедица. Ветер южных и юго-восточных направлений будет дуть со скоростью до девяти метров в секунду ночью , а днем его порывы будут достигать до 14 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью в воскресенье, 8 ноября, в Ленинградской области усилился ветер до штормового. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

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