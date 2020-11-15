«Стабильность просочилась»: «Дунайская» снова протекла

«Стабильность просочилась»: «Дунайская» снова протекла
Очередные протечки на "Дунайской". Фото: vk.com/spb_today

Жители Петербурга сообщили о протечке на станции «Дунайская».

«На «Дунайской» продолжает из стен сочиться водица, а на плитке образуются какие-то отложения. Вряд ли же нынешние технологии не позволяют добиться герметичности?», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В Сети также опубликованы снимки, на которых видно, как вод просачивается из стен. Судя по кадрам, протек потолок, вода лилась прямо на эскалаторы, протечку заметили на стенах станции.

Напомним, летом и осенью на «Дунайской» был сделан ремонт.

«Стабильность просочилась», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на стенах станции метро «Дунайская», открывшейся минувшей осенью, появились новые протечки. Горожане опубликовали фотографии, на которых видно, как по потолку и стенам стекает вода. Лужи также заметили и на рельсах станции.

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