«Стабильность просочилась»: «Дунайская» снова протекла

Жители Петербурга сообщили о протечке на станции «Дунайская».

«На «Дунайской» продолжает из стен сочиться водица, а на плитке образуются какие-то отложения. Вряд ли же нынешние технологии не позволяют добиться герметичности?», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В Сети также опубликованы снимки, на которых видно, как вод просачивается из стен. Судя по кадрам, протек потолок, вода лилась прямо на эскалаторы, протечку заметили на стенах станции.

Напомним, летом и осенью на «Дунайской» был сделан ремонт.

«Стабильность просочилась», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на стенах станции метро «Дунайская», открывшейся минувшей осенью, появились новые протечки. Горожане опубликовали фотографии, на которых видно, как по потолку и стенам стекает вода. Лужи также заметили и на рельсах станции.