Разработчик вакцины от коронавируса назвал сроки возвращения к жизни до пандемии

Передача между людьми будет снижена с помощью такой высокоэффективной вакцины. Фото: pixabay.com

Передача между людьми будет снижена с помощью такой высокоэффективной вакцины. Фото: pixabay.com

Гендиректор компании BioNTech, профессор Угур Сахин рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни без пандемии Covid-19.

По его словам, зима 2020 — 2021 года будет оставаться по-прежнему тяжелой, поскольку вакцина от нового вируса пока не сможет оказать большого влияния на распространение инфекции. При этом специалист отметил, что спустя время препарат сможет понизить распространение коронавируса в два раза.

Как сообщил портал BBC, Сахин подчеркнул, что в случае благоприятного прогноза вакцина покажет эффективность к концу 2021 — началу 2022 года. Этого удастся добиться благодаря снижению заболеваемости и массовой вакцинации к следующей осени.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что COVID-19 может вызывать сахарный диабет. Об этом рассказал петербургский врач-эндокринолог.