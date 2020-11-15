Петербургский врач-эндокринолог рассказал, что COVID-19 может вызывать сахарный диабет

Петербургский врач-эндокринолог рассказал, что COVID-19 может вызывать сахарный диабет
Врач-эндокринолог Мариинской больницы, кандидат медицинских наук, доцент Иванов Сергей Николаевич. Фото: https://vk.com/mariinru

Врач-эндокринолог Мариинской больницы Сергей Иванов рассказал, что коронавирус может провоцировать повышение глюкозы в крови и вызывать сахарный диабет.

Об этом специалист рассказал в публикации, появившейся на официальной странице Мариинской больницы во «Вконтакте» в субботу, 14 ноября. Врач объяснил, что при сахарном диабете наблюдается недостаток глюкозы в клетках и, как следствие, развивается недостаток содержания кислорода в организме, что помогает частицам вируса развиваться с рекордной быстротой. Кроме того, при сахарном диабете выработка иммуноглобулина А снижается и «ворота для инфекции открыты».

Эндокринолог посоветовал людям, страдающим сахарным диабетом, при заражении не менее четырех раз в день проверять уровень глюкозы. При этом тип диабета не столь важен, он создает одинаково негативный фон для развития вируса. Иванов призвал диабетиков в качестве профилактических мер больше гулять на свежем воздухе, следить за питанием и принимать витамины С и D для укрепления иммунитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие скрытые угрозы несет за собой пандемия COVID-19 для здоровья.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 вторая волна здоровье новости спб пандемия сахарный диабет


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев предупредили о гололедице на дорогах
В Невском районе мужчина ударил ножом подростка и скрылся
Петербургский врач-эндокринолог рассказал, что COVID-19 может вызывать ...
В Приозерске угонщик во время драки упал на свой нож и умер
В Выборгском районе полицейские провели рейды по «резиновым» квартирам
В Петербурге младенец получил серьезные травмы после падений с кровати
Прямая линия губернатором Ленобласти состоится 16 ноября
В Петербурге задержали вора-рецидивиста, обокравшего квартиру на Сикейроса